Noto influencer nel cast del Grande Fratello Vip 5: ecco chi è (Di giovedì 9 luglio 2020) La notizia bomba arriva dal sito di Davide Maggio: Tommaso Zorzi, influencer, dovrebbe essere il terzo concorrente del Grande Fratello Vip 5. Il reality, sotto la conduzione di Alfonso Signorini, avrà inizio il prossimo settembre. Insomma, il cast della prossima edizione del reality show inizia a prendere forma. Nelle settimane passate, infatti, avevamo riportato la notizia secondo la quale altre due inquiline della casa saranno Elisabetta Gregoraci e Flavia Vento. Identikit di Tommaso Zorzi Tommaso Zorzi ha 25 anni ed è di Milano. Diviene famoso grazie allo show Riccanza, programma di MTV. Ha partecipato già ad altri reality quali Pechino Express insieme a Paola Caruso e al talent Dance Dance Dance (Fox Life) con la ballerina Roberta Ruiu. Dobbiamo ricordare anche che grazie a Tommaso ... Leggi su trendit

