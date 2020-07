Naya Rivera | si teme il suicidio | attrice di Glee sparita in un lago (Di giovedì 9 luglio 2020) La tormentata Naya Rivera, divenuta famosa grazie alla serie televisiva ‘Glee’ trasmessa alcuni anni fa, è protagonista di un evento drammatico. Si teme che l’attrice Naya Rivera possa essere morta. Lei aveva acquisito una notevole popolarità per avere preso parte da giovanissima al telefilm ‘Glee‘, trasmesso dal 2009 al 2015. La Rivera, 33 anni, interpretava … L'articolo Naya Rivera si teme il suicidio attrice di Glee sparita in un lago è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

