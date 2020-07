Morgan omaggia Gaber e Leopardi: la passeggiata a Recanati sulle note di Benvenuto Il Luogo Dove (video) (Di giovedì 9 luglio 2020) Con il suo ukulele Rialto tra le mani, gli occhiali da sole e un outfit d'altri tempi Morgan omaggia Gaber e Leopardi per le vie di Recanati. Un doppio tributo, quello di Marco Castoldi, che alla prosa di un centro abitato unisce la poesia di due nomi accomunati dall'arte e dall'iniziale: "Morgan matto e disperatissimo porta il signor G dal sommo G". Lo fa, Morgan, sulle note della bellissima Benvenuto Il Luogo Dove di Giorgio Gaber, dall'album Gaber (1984). Il signor G e Morgan si incontrano di nuovo dopo il 2007, quando l'ex Bluvertigo cantò lo stesso brano durante l'evento Milano Per Gaber. Sullo sfondo ... Leggi su optimagazine

Con il suo ukulele Rialto tra le mani, gli occhiali da sole e un outfit d'altri tempi Morgan omaggia Gaber e Leopardi per le vie di Recanati. Un doppio tributo, quello di Marco Castoldi, che alla ...