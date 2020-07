Marotta: «Io via dall’Inter? Una fake news. Su Kumbulla ed Eriksen…» (Di giovedì 9 luglio 2020) Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter. Queste le parole dell’ad nerazzurro. SCONFITTA CON IL BOLOGNA – «Tanti rimpianti però dobbiamo mettere da parte la sconfitta e farne tesoro. Stasera dovremo ottenere il massimo risultato». TURNOVER – «Il turnover è fisiologico visti i tanti impegni ravvicinati ed è giusto che Conte decida la migliore formazione da mettere in campo. Nell’arco della partita c’è tempo per tutti per risultare decisivi» LAUTARO MARTINEZ – «Clausola scaduta? Questa cosa non ci distoglie dagli impegni, direi che ne abbiamo parlato fin troppo». ERIKSEN – ... Leggi su calcionews24

internewsit : Marotta: 'Io via dall'Inter? Fake-news! Eriksen aspettative alte. Kumbulla...' - - LLPI4_ : RT @DanViti: #Marotta: 'Io via dall'#Inter? Assolutamente una fake news. Sto bene all'#Inter e sto bene a Milano. Sono stimolato moltissimo… - MicheleRovito : RT @fcin1908it: Marotta: 'Io via dall'Inter? Fake news, voglio vincere qui. Diamo tempo a Eriksen. Lautaro...' - - peppe937 : RT @fcin1908it: Marotta: 'Io via dall'Inter? Fake news, voglio vincere qui. Diamo tempo a Eriksen. Lautaro...' - - FcInterNewsit : Marotta: 'Io via dall'Inter? Fake news, sto bene qui e voglio ottenere risultati. Basta parlare di Lautaro' -

Ultime Notizie dalla rete : Marotta via Hellas Verona-Inter, Marotta (Sky): “Io via? Fake news. Basta parlare di Lautaro, da Eriksen ci aspettiamo molto” passioneinter.com Marotta: «Io via dall’Inter? Una fake news. Su Kumbulla ed Eriksen…»

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Ver ...

Inter, Marotta: “Basta fake news, Lautaro capitolo chiuso. Delusi da Eriksen”

Queste le parole di Marotta a Sky Sport: “Rimpianto tanto per le sconfitte incassate e per come Lazio e Juventus poi hanno perso punti. Noi ci proveremo sempre fino a fine stagione. Turnover fisiologi ...

Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Verona-Inter: le parole dell’ad nerazzurro Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel pre partita di Hellas Ver ...Queste le parole di Marotta a Sky Sport: “Rimpianto tanto per le sconfitte incassate e per come Lazio e Juventus poi hanno perso punti. Noi ci proveremo sempre fino a fine stagione. Turnover fisiologi ...