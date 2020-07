Manutenzione di Windows 10, cosa bisogna fare (Di giovedì 9 luglio 2020) Col tempo i sistemi si evolvono, i computer cambiano e, di conseguenza, anche il modo di lavorarci sopra e di fare Manutenzione cambia. Chi viene da versioni passate di Windows, sa quanto sia difficile tenere il sistema sempre ottimizzato e veloce; per fortuna Microsoft ha apportato numerose modifiche dal punto di vista della sicurezza, degli aggiornamenti, della gestione dei file e del ripristino al suo sistema, così da rendere superflue alcune app una volta indispensabili.Per esempio un PC oggi non si formatta più ma può essere "reimpostato" con un reset anche totale che riporta Windows allo stato originale. Un altro esempio è legato ai driver delle periferiche, che oggi si aggiornano automaticamente e che, a meno di eccezioni, non serve quasi più installare manualmente.In questo ... Leggi su navigaweb

Windows 10 May 2020 Update potrebbe accorciare la vita degli SSD: come rimediare

Secondo diverse segnalazioni Windows 10 May 2020 Update avrebbe diversi problemi nella gestione delle unità di archiviazione, che potrebbe ridurre sensibilmente la vita degli SSD. Nello specifico il s ...

Secondo diverse segnalazioni Windows 10 May 2020 Update avrebbe diversi problemi nella gestione delle unità di archiviazione, che potrebbe ridurre sensibilmente la vita degli SSD. Nello specifico il s ...

