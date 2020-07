L'Inter non esce dalla crisi. Finisce 2-2 a Verona e ora i nerazzurri restano al quarto posto (Di venerdì 10 luglio 2020) Altra delusione nerazzurra, ennesima notte di rimpianti. L'Inter contro il Verona al Bentegodi va sotto dopo un primo tempo incolore subendo una rete lampo di Lazovic al 2', la ribalta nel secondo tempo in sei minuti con Candreva al 49' e un autogol di Di Marco al 55', sembra gestirla con facilità ma a cinque dal termine subisce il pareggio con Veloso all'88' che vanifica il doppio obiettivo della vigilia, quello di operare il controsorpasso sull'Atalanta e piazzarsi a -1 dalla Lazio. Ancora una volta è una squadra che va ad Intermittenza, che che si butta via, che si concede la solita pericolosa dose di rischio e sofferenza finendo poi per pagare a caro prezzo questi black-out restando ancorata così al quarto posto. Il ... Leggi su liberoquotidiano

