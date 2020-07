L'Antitrust indaga: la realtà fa concorrenza sleale all'Italia (Di giovedì 9 luglio 2020) Questa settimana ci occupiamo dell'audizione del presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Roberto Rustichelli, in Commissione Politiche europee della Camera. Dove si è ripetuta una circostanza singolare: presidenti di autorità di regolazione che svolazzano liberamente su temi che non appaiono strettamente attinenti al loro ruolo ed alle loro funzioni. Per permettervi di comprendere meglio ciò che scrivo e vedrete nel video, qui sotto trovate il testo (...) - Economia / Antitrust, Mercato, , concorrenza Leggi su feedproxy.google

gpellarin84 : RT @Phastidio: L'Antitrust italiano salta di livello ed ora si dedica a indagare dumping e concorrenza sleale tra paesi europei. Sempre e c… - Gio_Scorza : RT @Phastidio: L'Antitrust italiano salta di livello ed ora si dedica a indagare dumping e concorrenza sleale tra paesi europei. Sempre e c… - mancio82ale : RT @Phastidio: L'Antitrust italiano salta di livello ed ora si dedica a indagare dumping e concorrenza sleale tra paesi europei. Sempre e c… - MarzioMalizia : RT @Phastidio: L'Antitrust italiano salta di livello ed ora si dedica a indagare dumping e concorrenza sleale tra paesi europei. Sempre e c… - PulcinoRossoner : RT @Phastidio: L'Antitrust italiano salta di livello ed ora si dedica a indagare dumping e concorrenza sleale tra paesi europei. Sempre e c… -

Ultime Notizie dalla rete : Antitrust indaga L’Antitrust indaga: la realtà fa concorrenza sleale all’Italia AgoraVox Italia L’Antitrust indaga: la realtà fa concorrenza sleale all’Italia

Questa settimana ci occupiamo dell’audizione del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Roberto Rustichelli, in Commissione Politiche europee della Camera. Dove ...

Tim Cook testimonierà presso la sottocommissione antitrust il 27 luglio

La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha accettato di testimoniare, insieme ad altri amministratori delegati di grandi aziende tecnologiche, alla sottocommissione antitrust ...

Questa settimana ci occupiamo dell’audizione del presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust), Roberto Rustichelli, in Commissione Politiche europee della Camera. Dove ...La scorsa settimana, l’amministratore delegato di Apple Tim Cook ha accettato di testimoniare, insieme ad altri amministratori delegati di grandi aziende tecnologiche, alla sottocommissione antitrust ...