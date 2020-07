Insulti e sputi contro l'autista del bus, aveva chiesto a due ragazzini di mettere la mascherina (Di giovedì 9 luglio 2020) L'episodio a Falconara Marittima. Il conducente è finito nel mirino di un gruppetto di bulli. Le telecamere hanno... Leggi su today

magicaGrmente22 : Insulti e sputi contro l'autista del bus, aveva chiesto a due ragazzini di mettere la mascherina - Today_it : Insulti e sputi contro l'autista del bus, aveva chiesto a due ragazzini di mettere la mascherina - CampagnoloPaolo : @LegaSalvini Manderei loro lì davanti a prendersi gli sputi e insulti !! Cambierebbero idea immediatamente !!! - dianadaroma : @ilbanale @OfficialASRoma Non c'è nessuno in ambito societario. La as Roma è sola a prende sputi e insulti da tutti. - danielegabrieli : @shiversletter @Twittaia1 Io non ho mai detto che queste cose non esistono; ho detto che a livello di percezione pu… -

Ultime Notizie dalla rete : Insulti sputi «Non avete la mascherina per cui scendete dal bus»: insulti, minacce e sputi all'autista AnconaToday Copit, autisti e controllori esasperati: «Alla prossima aggressione fermiamo i bus»

Fatti salire durante il percorso insulti all'autista e ai passeggeri ... da parte di due persone salite senza biglietto: schiaffi e sputi. Anche qui solo l'intervento dei carabinieri ha risolto ...

Bulli senza mascherina, choc sull’autobus. Sputi all’autista: «Ti spacchiamo la faccia»

ANCONA - Insulti, minacce e sputi all’autista che voleva farli scendere perché non indossavano la mascherina. «Sei un pezzo di m... ti spacchiamo la faccia» gli hanno urlato, tra un’invettiva e l’altr ...

Fatti salire durante il percorso insulti all'autista e ai passeggeri ... da parte di due persone salite senza biglietto: schiaffi e sputi. Anche qui solo l'intervento dei carabinieri ha risolto ...ANCONA - Insulti, minacce e sputi all’autista che voleva farli scendere perché non indossavano la mascherina. «Sei un pezzo di m... ti spacchiamo la faccia» gli hanno urlato, tra un’invettiva e l’altr ...