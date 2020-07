Emanuele Filiberto “scende in campo” e fonda ‘Realtà Viva’ (Di giovedì 9 luglio 2020) Per un nuovo miracolo italiano con venature aristocratiche. Emanuele Filiberto scende in campo. E ne ha per tutti. Verso il (centro)destra e verso il (centro) sinistra. Contro Conte e contro Salvini. Intanto dopo Forza Italia e Italia Viva ecco Realtà Italia. Un’associazione, precisa l’erede al trono Savoia, che mostrerà i suoi Stati Generali in un tavolo webinair proprio nel pomeriggio del 9 luglio 2020. “Basta con la politica dei selfie con la bandiera – ha dichiarato Emanuele Filiberto al Corriere, dando un colpo al cerchio – servono piani concreti per l’Italia che così a ripartire non ce la fa”. Poi il colpo alla botte: “Non mi convince il governo e neppure l’opposizione che riempie le piazze. Negli Usa ho un’attività di ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Emanuele Filiberto scende in campo: «Nasce Realtà Italia, il mio nuovo movimento» - SkyTG24 : Emanuele Filiberto di Savoia lancia Realtà Italia: 'Il mio movimento di idee per il Paese' - HuffPostItalia : Emanuele Filiberto lancia il suo movimento 'Realtà Italia': 'Ecco come far ripartire il Paese' - CassandraBiBa : RT @Dio: Emanuele Filiberto lancia il suo movimento politico Realtà Italia, anche se gli esperti di marketing avevano consigliato il nome A… - iltritapieghe : RT @Dio: Emanuele Filiberto lancia il suo movimento politico Realtà Italia, anche se gli esperti di marketing avevano consigliato il nome A… -