Dove andranno in vacanza i virologi? Ecco le mete scelte da Galli, Lopalco, Pregliasco… (Di giovedì 9 luglio 2020) Dove andranno in vacanza i virologi? Loro che abbiamo visto in tv negli ultimi mesi, medici che ci hanno fornito preziosi consigli, come si comporteranno e quali mete sceglieranno? A queste domande ha fornito risposte il settimanale Oggi a cui Massimo Galli, direttore del dipartimento di Scienze biomediche e cliniche del Luigi Sacco, ha spiegato che si riposerà con la moglie sul Lago Maggiore, ammettendo però che “se non ci fosse stato il Covid sarei andato all’estero, amo i viaggi alla scoperta di mete naturalistiche.” L’epidemiologo Pierluigi Lopalco, professore di Igiene all’Università di Pisa, a capo in Puglia della task force anti-Covid voluta dal governatore Michele Emiliano, ha prenotato un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, giovedì 9 luglio. 193 contagi e 15 decessi nell’ultimo bollettino, i nuovi casi in Lombardia sono 71. Nuovo focolaio in un’azie ...

Andar per valli; la provincia di Piacenza un territorio da scoprire

A Piacenza c’è gente riservata, ma determinata; allegra ma laboriosa, umile ma estremamente orgogliosa. Così pochi giorni fa, un seguitissimo gruppo Facebook locale ha proposto una simpatica e azzecca ...

