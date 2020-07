Dopo Botteghe Oscure, Salvini si prende anche Berlinguer: «Siamo noi i suoi eredi». Ma il Pd non ci sta (Di giovedì 9 luglio 2020) «I valori di una certa sinistra che fu quella di Berlinguer, del lavoro, degli artigiani, sono stati raccolti dalla Lega. Se il Pd chiude Botteghe Oscure e la Lega riapre io sono contento, è un bel segnale». Le parole di Matteo Salvini, ospite a La7 a L’aria che tira, forse ai più giovani diranno poco. In realtà sono benzina sul fuoco di una polemica strisciante, che ha avuto origine alcuni giorni fa, quando è circolata la notizia che la Lega avrebbe aperto una propria sede, a Roma, in via delle Botteghe Oscure. Non una via qualsiasi. Ma la via dove al civico 4 si trovava la sede del Partito Comunista Italiano (il cosiddetto Bottegone), che li si installò dal secondo Dopoguerra fino al suo scioglimento, ... Leggi su open.online

ellepunto : RT @claudioriccio: Davvero appassionante lo scontro tra i fascisti provocatori della Lega che aprendo una sede in via delle Botteghe Oscure… - simoventurini1 : RT @claudioriccio: Davvero appassionante lo scontro tra i fascisti provocatori della Lega che aprendo una sede in via delle Botteghe Oscure… - IvanTaverniti : RT @claudioriccio: Davvero appassionante lo scontro tra i fascisti provocatori della Lega che aprendo una sede in via delle Botteghe Oscure… - Anton_Mosc : RT @claudioriccio: Davvero appassionante lo scontro tra i fascisti provocatori della Lega che aprendo una sede in via delle Botteghe Oscure… - fabcet : Il PD non contento dopo aver lasciato tutte le questioni sociali alla destra rincorrendo i liberisti ora gli permet… -

Ultime Notizie dalla rete : Dopo Botteghe I Negozi di Sampierdarena: rilanciare le botteghe per ridar vita al quartiere Italia che Cambia Botteghe oscure, i falsi eredi

Se gli eredi del Pci, approdati al Pd dopo un lungo percorso segnato da miseria e vergogna, avessero veramente avuto a cuore i simboli del comunismo italiano, li avrebbero difesi, non si sarebbero mai ...

Salvini: «Noi eredi di Berlinguer»

Dopo l’annuncio dell’apertura della nuova sede della Lega in via delle Botteghe oscure — la storica via romana in cui sorgeva il quartier generale del Partito comunista — Matteo Salvini lancia il guan ...

Se gli eredi del Pci, approdati al Pd dopo un lungo percorso segnato da miseria e vergogna, avessero veramente avuto a cuore i simboli del comunismo italiano, li avrebbero difesi, non si sarebbero mai ...Dopo l’annuncio dell’apertura della nuova sede della Lega in via delle Botteghe oscure — la storica via romana in cui sorgeva il quartier generale del Partito comunista — Matteo Salvini lancia il guan ...