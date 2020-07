Chiusano San Domenico, controllo dei carabinieri: due denunce e un foglio di via (Di giovedì 9 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoChiusano San Domenico (Av) – I carabinieri della Compagnia di Montella, costantemente impegnati in quella capillare attività di controllo del territorio tesa a garantire sicurezza e rispetto della legalità, negli ultimi giorni hanno ulteriormente intensificato i controlli, garantendo la massima presenza di uomini (in divisa ed in borghese) sul territorio, soprattutto durante le ore notturne e nelle aree di maggior interesse, sia per prevenire i reati che per intervenire con tempestività ed efficacia quando necessario. Nel corso di tali servizi, due giovani di Chiusano San Domenico sono stati denunciati perché ritenuti responsabili di “Guida in stato di ebbrezza”: fermati dai carabinieri ... Leggi su anteprima24

