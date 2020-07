“Che complicità…”:Carlotta Mantovan ritrova il sorriso, fuga d’amore per la vedova di Frizzi: (Di giovedì 9 luglio 2020) La vedova di Fabrizio Frizzi e Stella beccate nel Maccarese Per Carlotta Mantovan e la figlia Stella sono i primi giorni di sole. La conduttrice di Tutta Salute e la sua piccolina hanno deciso di trascorrere un po’ di tempo sul litorale romano e beccate dalle telecamere di Diva e Donna, hanno emozionato tutti. Una splendida giornata di sole sul litorale Maccarese, tra inseguimenti, girotondi, giravolte in aria e teneri baci. Sono passati circa due anni dalla scomparsa di Fabrizio Frizzi, venuto a mancare a soli 60 anni il 26 marzo del 2018 . Carlotta dopo tanto dolore, proprio per amore di Stella è riuscita a costruirsi una nuova vita. Al suo fianco gli amici di sempre come Antonella Clerici, Francesca Vaccaro, moglie del conduttore Carlo Conti e Rita Dalla Chiesa, ex ... Leggi su kontrokultura

