Azimut, accolta netta di risparmio gestito in giugno positiva per 380 milioni di euro (Di giovedì 9 luglio 2020) (Teleborsa) – Il Gruppo Azimut ha registrato nel mese di giugno 2020 una raccolta netta di risparmio gestito positiva per ca. di 380 milioni di euro, raggiungendo così oltre 1,8 miliardi di euro di raccolta netta totale da inizio anno. Il totale delle masse comprensive del risparmio amministrato si attesta a fine giugno a 55,4 miliardi di euro, di cui 42,9 miliardi fanno riferimento alle masse gestite. positiva nel semestre l’attività di reclutamento in Italia di consulenti finanziari e private banker: nel primo semestre del 2020 il Gruppo e le sue divisioni hanno registrato 48 nuovi ingressi, ... Leggi su quifinanza

