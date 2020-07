Alessandro Borghese, altro che ‘panza’ da chef: tira fuori il fisico. E quanti tatuaggi (Di giovedì 9 luglio 2020) C’è chi lo ama perdutamente, e chi meno, per via del suo carattere elettrizzante e il suo modo di porsi di fronte al mondo. Alessandro Borghese è uno degli chef più amati dalla nazione italiana, il suo talento e il suo carisma fanno parte del settore televisivo nostrano ormai da anni. Lo spettacolo, d’altra parte, ha sempre fatto parte della sua vita visto che è il figlio della celebre attrice Barbara Bouchet. Suo padre invece è l’imprenditore napoletano Luigi Borghese che gli ha trasmesso la giusta carica e l’inventiva che investe per cimentarsi nelle novità lavorative. Eravate a conoscenza del fatto che, il simpatico chef, avesse un altro figlio al di fuori del matrimonio con Wilma Oliviero? Fino a ... Leggi su tuttivip

FabyP_69 : @AvantiLaura Azz, Alessandro Borghese... bono ???????? - lillydessi : Alessandro Borghese gira una puntata di '4 Ristoranti' in riviera - RavennaToday - giuuk : Pacchero con ricotta, basilico, limone e pomodoro del piennello arrostito - Alessandro Borghese Kitchen Sound - Tee… - SilviaTassinari : Alessandro Borghese é andato a Cervia a registrare una puntata. Se tra i 4 ristoranti non c’è la Gastronomia della… - LailaTent : RT @sellerioeditore: Quanta verità storica c’è nel gastronomo Pellegrino #Artusi che diventa detective? Ne parleranno Alessandro Barbero e… -