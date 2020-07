Vietri sul Mare, la caserma dei carabinieri non se ne va (Di mercoledì 8 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoVietri sul Mare (Sa) – La caserma dei carabinieri resterà a Vietri sul Mare. In merito alla proposta di trasferimento a Cetara, si precisa che si tratta, al momento, della volontà della locale amministrazione comunale di individuare una sede utile per la realizzazione della stazione dell’Arma sul proprio territorio, attraverso una modifica al Puc e al Put. “Per quanto ci riguarda – spiega il sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone – non c’è nessuna volontà di far trasferire la storica caserma dei carabinieri di Marina in altro comune. Come amministrazione comunale stiamo lavorando già alla ricerca di spazi ... Leggi su anteprima24

