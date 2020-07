Verona, Juric: “Contro l’Inter voglio una squadra motivata, non ammetto altri atteggiamenti” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’ultimo posticipo della trentunesima giornata del campionato di Serie A sarà la gara tra Verona ed Inter, due formazioni che arrivano rispettivamente dalle sorprendenti sconfitte contro Brescia e Bologna. Il tecnico dei gialloblu, Ivan Juric, alla vigilia del match contro i nerazzurri, è tornato sul ko del Rigamonti: “Il passo falso di Brescia? La partita va analizzata nel suo complesso e penso che, nel primo tempo, la squadra abbia fatto tutto quello che doveva fare, giocando bene a calcio, tirando e procurandosi tantissimi calci d’angolo, purtroppo non concretizzati. Nella ripresa invece siamo entrati in modo diverso, meno concentrati, e abbiamo pagato. Se la gara mi ha dato ulteriori indicazioni sul futuro? Non ulteriori rispetto a quelle che già avevo: ho idee molto chiare sia su ... Leggi su sportface

sportli26181512 : Juric: 'Inter? Verona in campo con la mentalità di sempre': Il tecnico scaligero: 'All'andata è stata la squadra ch… - InterMagazine2 : RT @calciomercato_m: VERONA - Juric: 'Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica, Salcedo è molto giovane, deve crescere' ht… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: VERONA - Juric: 'Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica, Salcedo è molto giovane, deve crescere' htt… - roma_magazine : RT @calciomercato_m: VERONA - Juric: 'Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica, Salcedo è molto giovane, deve crescere' ht… - lazio_magazine : RT @calciomercato_m: VERONA - Juric: 'Amrabat va sempre oltre il limite della sofferenza fisica, Salcedo è molto giovane, deve crescere' ht… -