The Dark Pictures Little Hope: Data di uscita, Edizioni e Trailer (Di mercoledì 8 luglio 2020) Little Hope, il nuovo gioco della The Dark Pictures Anthology, sarà disponibile dal 30 ottobre 2020. Prova momenti di puro terrore e paura nella modalità giocatore singolo oppure condividi l’esperienza con un amico online grazie alla modalità Storia Condivisa o con un massimo di 5 giocatori in Serata al Cinema. Bloccati da una nebbia misteriosa nella cittadina abbandonata di Little Hope, quattro studenti del college e il loro professore cercano disperatamente un modo per fuggire, mentre le visioni del cruento e sinistro passato della città li tormentano nell’ombra. Per riuscire a sopravvivere, dovranno svelare i misteri che si nascondono dietro le apparizioni oscure prima che le forze del male trascinino le loro anime ... Leggi su gamerbrain

