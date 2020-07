‘Temptation Island 7’, Anna Boschetti e Andrea Battistelli svelano quali particolari comportamenti non vorrebbero vedere da parte dell’altro. E lei confessa un “debole” per un ex tronista (Di mercoledì 8 luglio 2020) Andrea Battistelli e Anna Boschetti sono una delle coppie protagoniste della settima edizione di Temptation Island che ha aperto i battenti qualche giorno fa in prima serata su Canale 5 con al timone Filippo Bisciglia. Intervistati prima della partenza per l’Is Morus Relais dal settimanale Uomini e Donne Magazine i due hanno spiegato per quale motivo hanno deciso di partecipare al docu-reality, e la prima a prendere la parola è stata Anna: La spinta è arrivata principalmente da me: sono stata in a fare l’iscrizione ai casting. Tra me e Andrea ci sono dieci anni di differenza e sono arrivata a un punto della mia vita in cui sento l’esigenza di avere un figlio e sposarmi. Per lui, però, non ... Leggi su isaechia

simone_paciello : Io che guardo l’edizione di quest’anno di Temptation Island. ?? #TemptationIsland - itsmwengo : Leggo che Belu stava giocando con l‘iPad di Santi quando sono arrivati i messaggi tra De Martino e la Marcuzzi, qua… - Livia_DiGioia : RT @CatiaMamone: Potevano essere amiche. Poi ho scoperto che segui Temptation Island... Non me la sento più. - maryguardacose : RT @Iperborea_: Fine Giugno: - Cuccarini vs Matano - Temptation Island - Di4co Gate - Triangolo Marcuzzi, Belen e De Martino - Magalli vs… - Notiziedi_it : Grande Fratello Vip 5: una protagonista di Temptation Island opinionista del reality? -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Temptation Island Coronavirus: Speranza, 'da dibattito Camera spunti per riforma Ssn' Affaritaliani.it