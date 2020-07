Szoboszlai, doppio like al Milan: i rossoneri preparano l’affondo (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il centrocampista del Salisburgo Dominik Szoboszlai, è uno dei principali obiettivi del mercato del Milan. E il giocatore già manda segnali di apprezzamento ai rossoneri Il post-lockdown del Milan è cominciato nel migliore dei modi. Quattro vittorie, tra cui Roma, Lazio e Juventus, ed un solo pareggio, contro la Spal. Numeri che hanno riportato i rossoneri a giocarsi un posto per l’Europa League. Intanto i lombardi sono attivi anche sul mercato, e continuano ad inseguire il centrocampista del Salisburgo Dominik Ssoboszlai. L’ungherese è l’obiettivo numero uno di Ralf Rangnick, prossimo tecnico del Milan. E il giocatore ha subito dimostrato di apprezzare l’interessamento dei rossoneri, con due indizi social che non ... Leggi su zon

