Spal, Di Biagio ammette: “Dopo la pandemia, il calcio è un altro sport” (Di mercoledì 8 luglio 2020) La Spal non intende arrendersi. Nonostante la missione salvezza sia quasi impossibile, Luigi Di Biagio prova a scuotere l'ambiente prima del match contro l'Udinese. Il tecnico non si rassegna come dimostrano le sue parole in conferenza stampa: "C'è tanta delusione per la sconfitta di Genova contro la Sampdoria perché nessuno si aspettava quello che è successo. Ora dobbiamo cercare di convincerci che niente è perduto e che bisogna giocare in un certo modo. Tanto passerà dalla nostra rabbia interiore. Io continuo però a vedere i ragazzi presenti. Ognuno di noi dovrà dimostrare di essere una persona professionale. Tutti dobbiamo dare qualcosa in più".caption id="attachment 621391" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionMIGLIORAMENTIDi Biagio commenta anche i cambiamenti ... Leggi su itasportpress

