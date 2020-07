Qualcomm annuncia Snapdragon 865 Plus, con CPU fino a 3,1 GHz (Di mercoledì 8 luglio 2020) Qualcomm ha ufficializzato la sua nuova piattaforma destinata ai top di gamma della seconda metà del 2020: ecco dunque Qualcomm Snadragon 865 Plus. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 865 Plus, con CPU fino a 3,1 GHz proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

