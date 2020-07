Paola Perego dall’esorcista: ‘Sembravo una posseduta, mi hanno fatto bruciare i cuscini’ (Di mercoledì 8 luglio 2020) Paolo Perego con un libro pubblicato poco più di un mese fa – Dietro le quinte delle mie paure – ha rivelato di aver sofferto per anni di attacchi di panico. Un mostro come lo definisce lei di cui è riuscita a liberarsi solo una decina di anni fa. Una lotta giornaliera per una donna che lavora in televisione, costretta ad indossare una maschera e a farci i conti giorno per giorno. Un mostro che descrive così nell’intervista al settimanale Diva e Donna “All’improvviso senti che stai morendo e nessuno ti può salvare … stai per essere aggredita da una belva feroce, peccato che la belva feroce non esiste, sei tu“. Paola Perego e la lotta con l’ansia: ‘Provai a rompermi un braccio’ Un male da cui ha cercato di guarire con ogni metodo, psicofarmaci, analisi e anche un esorcista: “Don Luigi. I ... Leggi su tvzap.kataweb

Ad un anno dal matrimonio, Eva Grimaldi e Imma Battaglia si mostrano sempre felicissime e innamorate e l'estate è ufficialmente per la coppia. Eva Grimaldi e Imma Battaglia hanno festeggiato da poco u ...

Paola Perego, ormai lo possiamo dire, tornerà nel corso del prossimo autunno in tv, per la Rai, con un nuovo programma del quale, per il momento, non può svelare troppo. In questo ultimo periodo, però ...

