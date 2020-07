Oroscopo di Paolo Fox di oggi 8 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Vediamo l’Oroscopo di Paolo Fox del 8 luglio 2020. Eccoci arrivati più o meno alla metà di una settimana interessante sotto tutti gli aspetti, soprattutto quello sentimentale. Siete curiosi di sapere come sarà questo Mercoledì e cosa prevedono le stelle per il vostro segno zodiacale? Vi accontentiamo subito: di seguito trovate l’Oroscopo di oggi segno per segno. Oroscopo Paolo Fox 8 luglio 2020, ecco cosa dicono le stelle Ariete Amore: Venere continua ad essere vostra amica ed alleata, tanto da consentirvi di trascorrere delle bellissime giornate dal punto di vista sentimentale Fortuna: un Mercoledì leggermente sottotono, ma con il caldo è normale Lavoro: evitate inutili polemiche con colleghi e superiori. Pensate solo a far bene il vostro lavoro Toro Amore: goderecci come sempre, l’estate ... Leggi su pianetadonne.blog

