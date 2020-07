Incidente a Qualiano, morta bimba di 4 anni: «È stata sbalzata fuori dall'auto» (Di mercoledì 8 luglio 2020) È morta la bimba di 4 anni coinvolta oggi in un Incidente stradale a Qualiano, in via Falcone, nei pressi dello stadio comunale. La bimba è deceduta al Santobono. Il sinistro si... Leggi su ilmattino

