Il miraggio del sito Profitto.org corre sui social, attenti alla truffa (Di mercoledì 8 luglio 2020) Sta letteralmente imperversando un messaggio social con protagonista il sito Profitto.org. Una catena in circolazione soprattutto tra i gruppi Facebook metterebbe in luce i guadagni facili del servizio. Naturalmente siamo al cospetto di una truffa, ma quest'ultima potrebbe ingolosire qualche ignaro utente, Analizziamo esattamente cosa dice il messaggio ora tanto virale. Un utente all'apparenza onesto si prodigherebbe nel consiglio di utilizzare il sito Profitto.org, parlando di un'esperienza testata sulla sua pelle. La piattaforma in se, non si sa bene in quale modo, gli avrebbe garantito entrate per 9.500 euro in due sole settimane. Sarebbe di certo un punto di svolta della propria vita se non si trattasse in realtà di un raggiro costruito per irretire nuove vittime. La bufala del sito Profitto.org, per non destare sospetti, anzi per fare proseliti, sottolinea come il ... Leggi su optimagazine

Se state pensando di partire nel mese di agosto, magari nelle settimane centrali, sappiate che usare il bonus vacanze potrebbe essere più complicato del previsto. I dati riportati da Il Messaggero, in ...

Ferrara, Comacchio e Delta del Po: la dolce vita è qui

La vacanza perfetta può sembrare un miraggio in molti contesti. Eppure c’è un luogo dove tutto questo è possibile ed è un luogo tutto italiano. La zona del ferrarese include infatti le ampie spiagge ...

