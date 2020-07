‘Gf Vip 5’, Davide Maggio svela il nome di un altro concorrente ufficiale che è amatissimo sui social! (Di mercoledì 8 luglio 2020) Il sito DavideMaggio.it, in una diretta su Instagram, ha svelato un nuovo concorrente che entrerà a far parte del cast del Grande Fratello Vip 5. Il personaggio in questione è Tommaso Zorzi, noto influencer ed ex protagonista di Pechino Express. L'articolo ‘Gf Vip 5’, Davide Maggio svela il nome di un altro concorrente ufficiale che è amatissimo sui social! proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia

dimuz7 : RT @TRASHPERSON18: REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA G Pasquale Laricchia GF 3 Adriana… - dimuz7 : RT @TRASHPERSON18: REALITY OUT OF CONTEXT AWARDS “MIGLIOR PERSONAGGIO ICONICO DEI REALITY ITALIANI” GARA I Francesca Cipriani Isola Dei Fa… - lasara_81 : Prevedo notti insonni per seguire Can Yaman al GF vip. Leggete e condividete ?????????? #DayDreamer - Ilsuperbo89 : @_Alessio_88 Lei non aspetta altro che lui l'attacchi. Fa il suo gioco. Magalli ha fatto la storia in tv, lei la ri… - zazoomblog : Asia Argento ci riprova con il GF Vip Signorini apre le porte di casa alla figlia di Dario Argento - #Argento… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Gf Vip