Da Ogni Mattina la replica di Adriana Volpe a Magalli: “Caro Giancarlo questo gesto non me lo fai” (Di mercoledì 8 luglio 2020) Ci aspettavamo una risposta da parte di Adriana Volpe. La conduttrice, non ha scelto i social ma ha sfruttato la visibilità del suo programma, anche ben sapendo che tutti noi ne avremmo parlato, per rispondere a Giancarlo Magalli. Ieri il suo ex collega, l’aveva diciamo, presa per i fondelli, pubblicando sui social una emoticon molto particolare, con un riferimento ben preciso. Lo share che il programma Ogni Mattina ha registrato nella puntata del 7 luglio 2020. Un invito alla sua ex collega a tacere, senza parlare di lui e di quello che è stato e di pensare agli ascolti parecchio preoccupanti di Ogni Mattina. La Volpe quindi, proprio dallo studio di Tv8, ha deciso di dire la sua, facendo vedere quella che è l’emoticon pubblicata da Magalli. La Volpe ha anche fatto notare che dopo poche ore, il suo ex collega, ha rimosso il post. Poi ha commentato: ... Leggi su ultimenotizieflash

