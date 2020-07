Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 7 luglio (Di mercoledì 8 luglio 2020) Quale è stato il programma più seguito della prima serata di ieri? Scopri tutti i numeri degli Ascolti tv di martedì 7 luglio. Raul Bova è tornato in prima serata su Rai Uno grazie a Torno indietro e cambio vita mentre su Canale Cinque House Party riporta in tv Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. … L'articolo Ascolti tv e share delle trasmissioni in prima serata di martedì 7 luglio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Shinichi199E : RT @Cinguetterai: Durante la conferenza stampa di #OgniMattina: “Non vedrete mai un programma dove c'è litigiosità, conflitto”. Dopo una se… - Cinguetterai : Durante la conferenza stampa di #OgniMattina: “Non vedrete mai un programma dove c'è litigiosità, conflitto”. Dopo… - yamanfanpageita : #DAYDREAMER ascolti tv 7 luglio L'episodio andato in onda ieri ha totalizzato 2.544.000 spettatori e il 21.5% di s… - italiaserait : Ascolti TV 7 Luglio 2020, dati auditel e share ieri: ecco chi ha vinto - CorriereCitta : Ascolti Tv martedì 7 luglio 2020: Torno indietro e cambio vita, Cartabianca, House party, dati Auditel e share -