Anticipazioni Daydreamer 9 luglio: Sanem conosce Polen. Trova il suo Albatros? (Di mercoledì 8 luglio 2020) Anticipazioni Daydreamer 9 luglio: cosa ci dicono? Sanem si è recata a casa di Can, finalmente decisa a raccontargli tutta la verità sul perché lo respingeva e a confessargli il suo amore, ma ad aprirle la porta di casa ha Trovato una giovane donna e lei è rimasta sconvolta. Nella prossima puntata vedremo che le chiederà subito se sia Polen, la fidanzata di Can, e ovviamente è così. Sanem non si aspetta minimamente di Trovarla lì, perché Divit le aveva detto che si erano lasciati! Anticipazioni Daydreamer 9 luglio: situazioni imbarazzati tra Sanem, Polen e Can Sanem spiegherà alla “rivale” che cerca il suo principale, ma questi non è in casa. Mentendo, dirà a Polen che avrebbe voluto parlargli di cose di lavoro, nulla d’importante, ma dato che non c’è, vorrà ... Leggi su pianetadonne.blog

