Anagni, incidente sul lavoro: dipendente cade a terra da un automezzo. Ricoverato in codice rosso (Di mercoledì 8 luglio 2020) Potrebbe essere stato un malore, forse dovuto al gran caldo di questi giorni, la causa (ma non se ne escludono altre, tutte al vaglio dei carabinieri) dell’incidente sul lavoro che si è verificato questa mattina in uno stabilimento che produce oggetti in materiale plastico situato nella vasta zona industriale di Anagni. A rimanere ferito è stato un dipendente di un’azienda di logistica che stava lavorando all’interno del perimetro dello stabilimento e che, in virtù dei traumi e delle ferite riportate, è stato trasferito in ambulanza in ospedale, dove è stato Ricoverato in codice rosso. L’uomo, un giovane residente in Campania, secondo una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri della stazione ... Leggi su ilcorrieredellacitta

