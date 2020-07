Amici lascia Real Time: dopo 6 anni il talent di Maria De Filippi dice addio alla striscia sul canale 31 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Amici lascia Real Time: dopo sei anni il talent di Maria De Filippi dice addio alla striscia sul canale 31. Dunque niente più Amici su Real Time. dopo sei anni, il talent di Maria De Filippi non avrà più la striscia quotidiana sul canale 31 di Discovery, laddove arrivò a gennaio 2014 con la tredicesima edizione. Amici lascia Real Time: niente striscia quotidiana del talent di Maria De Filippi dal canale 31 Presentati i palinsesti del canale per la stagione TV 2020/2021, la proposta di dayTime di Real Time non vanterà più la striscia con la scuola di Amici, un appuntamento sul quale rete ha puntato negli anni, collocandolo anche in una fascia oraria tre le più ostiche, quella del primo pomeriggio. Fino al 2017, la striscia su Real Time rappresentava il solo appuntamento quotidiano con Amici prima del Serale, che ha poi raddoppiato ... Leggi su italiasera

