VirtuaVerse - recensione (Di martedì 7 luglio 2020) "Low Resolution. High Imagination" è un mantra niente male, e vederlo accompagnare una software house italiana come Theta Division non può che farci piacere. Trattare sulle pagine della critica specializzata dei videogiochi con un buon potenziale creati in un Paese che, come il nostro, non si può di certo definire all'avanguardia a livello di industria videoludica, sta diventando sempre più la norma e anche l'interessante VirtuaVerse sembrava avere le carte in regola per convincere su tutta la linea.Cercare una sintesi tra la voglia di sostenere le produzioni nostrane e la necessità di avvicinarsi, per quanto possibile, a una parvenza di oggettività, rimane un importante aspetto da non sottovalutare in queste situazioni. Va bene stare dalla parte delle opere del Bel Paese ma non per questo si può arrivare a idolatrare un prodotto ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : La nostra recensione di #VirtuaVerse ci immerge in un immaginario sci-fi in pieno stile cyberpunk. -

Ultime Notizie dalla rete : VirtuaVerse recensione VirtuaVerse - Recensione GameScore