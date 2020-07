Ue, Sassoli: «Merkel pronta a guidare un’Europa più indipendente». E sui giovani: «Serve un piano a lungo termine per salvare il loro futuro» (Di martedì 7 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie del 7 luglioDomani la cancelliera tedesca svelerà il piano della Germania per i prossimi sei mesi alla guida dell’Unione europea. C’è fiducia per il ritorno di Angela Merkel alla presidenza di turno dell’Ue. A dirlo è proprio il presidente del Parlamento europeo David Sassoli durante un incontro con la stampa europea: «Abbiamo bisogno di un’Europa più autosufficiente. E la cancelliera Merkel è pronta a guidare un’Unione più indipendente», ha detto a Open il presidente Sassoli. Il semestre tedesco si apre in uno dei momenti più difficili per l’Unione europea. Sul tavolo di Bruxelles il dossier più complicato rimane quello del Recovery Fund sulla cui approvazione pesano ancora le motivazioni dei Paesi frugali. Ma Sassoli rassicura: «Questo ... Leggi su open.online

