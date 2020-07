Tragedia a Terni: due amici adolescenti morti nel sonno in due diversi quartieri della città (Di martedì 7 luglio 2020) Si allunga l’ombra della droga sulla morte di due amici adolescenti a Terni. I due ragazzi, di 15 e 16 anni, sono stati trovati morti nei loro letti, in due diversi quartieri della città, dopo che avevano trascorso la serata insieme. Sui corpi degli adolescenti, ritrovati stamattina senza vita dai rispettivi genitori, gli inquirenti non avrebbero trovato segni di violenza. E, allo stato attuale, le indagini si concentrano sull’ipotesi di decessi legati all’uso di stupefacenti. La pista della droga: fermato un sospetto Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo i movimenti delle ultime ore e le frequentazioni dei due ragazzi per capire cosa possa essere successo. Secondo quanto emerso, i corpi non presenterebbero segni di iniezione. In attesa dei risultati delle autopsie, sebbene non si escludano altre piste, comunque l’ipotesi fortemente ... Leggi su secoloditalia

