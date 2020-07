Salvini sul bonus vacanze: “Una boiata che non serve a nessuno” (Di martedì 7 luglio 2020) “In bocca a lupo a voi e buone vacanze, che vi fate grazie al vostro lavoro e non grazie al bonus vacanze che è una boiata che non serve a nessuno”. Sono queste le parole del leader della Lega Matteo Salvini in visita a Forte dei Marmi con Susanna Ceccardi, candidata leghista alla guida della Regione Toscana. “Anche questa settimana saremo in Parlamento a fare battaglia, e se vogliono tornare alla legge Fornero devono passare sui nostri corpi”, ha detto ancora Salvini che domani proseguirà il suo viaggio in Toscana: “Sarò a Montecatini, Arezzo, Massa, Firenze. Non potevamo non fermarci a Forte dei Marmi nella bella Versilia. La protagonista delle prossime settimane sarà Susanna che ha fatto bene il sindaco e se uno fa bene il sindaco fa bene anche il governatore”. Leggi su sportface

