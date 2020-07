Previsioni Meteo Toscana: da domani cielo sereno e temperature in aumento (Di martedì 7 luglio 2020) Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in Meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le Previsioni Meteo per la Toscana i prossimi giorni. Oggi nuvoloso in mattinata lungo la dorsale appenninica, in particolare sui versanti emiliano-romagnoli, con possibilità di locali piogge o rovesci. sereno o poco nuvoloso altrove, salvo temporanei addensamenti su parte della provincia di Firenze, Arezzo, Siena e l’interno del Grossetano. Schiarite anche ampie dal pomeriggio. Venti: in rinforzo da nord est, fino a forti in mattinata, in particolare in Appennino, allo sbocco delle valli, costa e Arcipelago. Mari: poco mossi sottocosta, mossi o localmente molto mossi a largo. temperature: massime in sensibile calo nelle zone interne, in lieve aumento sulla costa. domani in prevalenza sereno. Venti: deboli da nord-est con ... Leggi su meteoweb.eu

