Ora Arcuri è pure commissario alla scuola. La farà sparire come le mascherine? (Di martedì 7 luglio 2020) Domenico Arcuri, il supercommissario che fece sparire le mascherine, adesso si occuperà della scuola. E speriamo non faccia sparire anche quella. Leggi su ilfoglio

s_parisi : Invece di spiegarci perché d'estate scuole didattica non ripartiranno in forme alternative e in sicurezza, Azzolina… - davidealgebris : Governo ConteBalle : Più sei incapace e inadatto e più ti promuovono. Da ConteBalle a Di Maio a Azzolina e ora Arcu… - LegaSalvini : #SALVINI: '#ARCURI HA FALLITO SU MASCHERINE E ORA SI OCCUPA DI SCUOLA' - andrea_porrazzo : RT @s_parisi: Invece di spiegarci perché d'estate scuole didattica non ripartiranno in forme alternative e in sicurezza, Azzolina ora dice… - ErmesMoras1 : RT @GiorgiaMeloni: La #Azzolina dice che la nomina di #Arcuri a commissario per la ripartenza delle scuole in sicurezza 'è stata fortemente… -