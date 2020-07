Morricone, De Vito: 17 luglio Assemblea Capitolina straordinaria (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – “A seguito di una decisione unanime emersa durante la riunione di oggi tra i capigruppo dei consiglieri capitolini, si e’ stabilito che il prossimo venerdi’ 17 luglio l’aula Giulio Cesare ospitera’ un Consiglio straordinario dedicato a Ennio Morricone”. Lo dichiara il presidente dell’Assemblea Capitolina, Marcello De Vito. “Per il Consiglio sarebbe un onore ospitare in Aula la famiglia del maestro, in occasione di questa adunanza straordinaria e commemorativa- ha proseguito De Vito- Sara’ inoltre prevista la presenza di ospiti per ricordare la figura del grande musicista non solo attraverso le parole di chi l’ha conosciuto e gli ha voluto bene, ma anche attraverso l’ascolto di alcuni tra i suoi brani piu’ celebri che hanno commosso ed emozionato intere generazioni. L’Aula, infine, votera’ un ... Leggi su romadailynews

«..La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta...»: la sindaca Virginia Raggi cita una frase del maestro appe ...

«Vogliamo ricordare un genio che ha dato tanto a Roma e all’Italia, legando il suo nome a un luogo simbolo internazionale della cultura e dell’arte». La prima cittadina della Capitale Virginia Raggi c ...

«..La musica poi è intangibile, non ha sembianze, è come un sogno: esiste solo se viene eseguita, prende corpo nella mente di chi ascolta...»: la sindaca Virginia Raggi cita una frase del maestro appe ...