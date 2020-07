Menù Start di Windows 10, le novità (Di martedì 7 luglio 2020) Ancora novità da casa Microsoft. Cambia il menù Start di Windows 10 portando con sé una nuova impostazione grafica e molta più uniformità nella scelta dei colori di sfondo. Attualmente, non è ancora stata rilasciata versione definitiva, dato che il nuovo menù è ancora in fase di test A/B. Novità in arrivo anche per le applicazioni collegate, come Microsoft Edge, oltre che l’interfaccia ALT+TAB. Tutti i cambiamenti del nuovo menù Start di Windows 10 Attualmente i cambiamenti dell’elemento Start, sono disponibili nella Insider Previw Build 20161 di Windows 10, una build importante, accessibile solamente per gli utenti Windows Insiders. Oltre al già citato design uniforme con il resto dell’interfaccia, è stato modificato anche lo sfondo dietro le icone delle applicazioni, reso ... Leggi su quotidianpost

