Lecce, Sticchi Damiani: «Pesa come macigno l’errore del Var con la Sampdoria» (Di martedì 7 luglio 2020) Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato prima della partita contro la Lazio Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro la Lazio. ERRORE VAR – «Pesa non aver trovato ancora la vittoria. Siamo arrivati alla pausa in buone condizioni, poi abbiamo ripreso tra mille difficoltà e mille infortuni con un calendario complicato. Il vero passo falso Pesantissimo è quello con la Sampdoria, dove Pesa come un macigno l’errore del Var sulla mancata espulsione». GENOA – «Ci sono delle partite in cui noi dobbiamo far punti, non dobbiamo pensare solo a quello scontro diretto col Genoa ma dobbiamo arrivare a quella partita il più vicino possibile ai rossoblù». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

