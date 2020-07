Lazio, Immobile fa mea culpa: "Da dopo il lockdown non sono più lo stesso" (Di martedì 7 luglio 2020) L'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha analizzato a Lazio Style Channel la sconfitta contro il Lecce: "C'è solo da fare mea culpa. Leggi su tuttonapoli

pisto_gol : Domanda: il capocannoniere è Ciro Immobile (Lazio) ma chi è che investe in pubblicità su Rcs ( e non solo)? Dovreb… - DiMarzio : #Lazio, squalificati #Immobile e #Caicedo per la prossima. L'emergenza in attacco ?? - tuttonapoli : Lazio, Immobile fa mea culpa: 'Da dopo il lockdown non sono più lo stesso' - andreafabris96 : ??? #Lazio, Ciro #Immobile ????: 'Il sogno #Scudetto resta, ma non deve essere un'ossessione.' ??? #SerieA ????… - UgoBaroni : RT @CorSport: #Immobile: 'Lo #scudetto? Solo la matematica ce lo toglie dalla testa” ?? -