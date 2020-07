La regione Lazio chiede la sospensione dei voli dal Bangladesh: «Stiamo tracciando troppi positivi» (Di martedì 7 luglio 2020) Volo Dacca-Roma atterrato a Fiumicino, scattano immediatamente i controlli. Nella regione Lazio, infatti, è stata predisposta una vera e propria azione mirata nei confronti dei passeggeri che provengono dal Bangladesh e, dopo i primi tamponi, è già risultato che sei passeggeri sono positivi al coronavirus. Alcuni di loro, affermano dall’unità di crisi della regione Lazio, avevano anche alterazione della temperatura. LEGGI ANCHE > Centro estivo nel quartiere Casilina chiuso, due bambini positivi al coronavirus Bangladesh, la regione Lazio chiede la sospensione dei voli «Volo speciale Dacca – Roma autorizzato da Enav – ha scritto l’unità di crisi sui suoi canali social – già 6 tamponi positivi ai test effettuati ieri, che si completeranno durante la mattinata di oggi. Alcuni passeggeri avevano anche ... Leggi su giornalettismo

È il contenuto della nuova ordinanza della Regione Lazio, datata 20 giugno 2020. La nuova apertura di sale bingo e slot laziali scatta a circa due settimane di distanza da quella delle sale ...

In Campania niente distanziamento sui treni, ma nel Lazio sì: rischio caos per chi si sposta

Dal 9 luglio, come disposto da apposita ordinanza dell’amministrazione regionale, in Campania salta il distanziamento sui mezzi pubblici: si potranno dunque occupare tutti i posti. Nel Lazio, però, vi ...

