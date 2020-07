La cometa F3 NEOWISE sorge su Roma: lo splendido scatto all’alba sulla Capitale (Di martedì 7 luglio 2020) Dovremo ancora aspettare per una cometa luminosissima, quella che gli astronomi definiscono “grande cometa”. Non c’è una definizione precisa per “grande cometa” ma un buon esempio è Hale-Bopp, ampiamente osservata nel 1997. Comete minori sono moderatamente frequenti e proprio in questo periodo, una bella cometa illumina il cielo all’alba: si chiama C/2020 F3 NEOWISE ed è stata scoperta il 27 marzo 2020 da NEOWISE (Near Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer), telescopio spaziale lanciato dalla NASA nel 2009. “La cometa C/2020 F3 NEOWISE sorge su Roma, all’alba. 7 luglio 2020. La cometa era evidente ad occhio nudo, qualcosa che non vedevo dal 1997”, commenta così l’astronomo Gianluca Masi lo splendido scatto di questa mattina che immortala la cometa F3 NEOWISE sulla Capitale (vedi foto ... Leggi su meteoweb.eu

