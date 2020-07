J.K. Rowling all’attacco. L’autrice di Harry Potter: «Io contro i trans? Mio marito, un robot di carne» (Di martedì 7 luglio 2020) Sembra non avere fine la polemica sulle affermazioni di J. K. Rowling giudicate «transfobiche». L’autrice della saga di Harry Potter è tornata sull’argomento dopo che due dei più grandi siti di fan del maghetto hanno preso le distanze dai suoi commenti defininendoli «dannosi e fuorvianti». I due siti (The Leaky Cauldron e MuggleNet), che insieme totalizzano circa un milione di utenti, hanno anche annunciato di non voler più pubblicare link al sito web della Rowling. E nemmeno sue foto, sottolineando che avrebbero scritto di lei solo per il suo ruolo di creatrice del mondo di Harry Potter. Rowling rompe il silenzio La Rowling non aveva commentato la presa di posizione. Ha rotto il silenzio quando il fondatore di MuggleNet, Emerson Spartz, le ha espresso sostegno pubblicamente. «Dopo ore di bruciore allo stomaco e ritmo ... Leggi su secoloditalia

LB19712 : RT @SecolodItalia1: J.K. Rowling all’attacco. L’autrice di Harry Potter: «Io contro i trans? Mio marito, un robot di carne» - SecolodItalia1 : J.K. Rowling all’attacco. L’autrice di Harry Potter: «Io contro i trans? Mio marito, un robot di carne»… -

Ultime Notizie dalla rete : Rowling all’attacco #SkyWeek Speciale - Dicembre 2019 sui canali Sky Digital-News.it