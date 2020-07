Giuseppe Conte annuncia che con il dl semplificazioni verranno sbloccate 130 opere pubbliche (Di martedì 7 luglio 2020) Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato una conferenza stampa per le 12 del 7 luglio 2020. Nel corso di questo incontro con i giornalisti, il premier farà il punto senz’altro sull’approvazione salvo intese del dl semplificazioni, avvenuta nella serata di ieri, dopo il consiglio dei Ministri, ma parlerà probabilmente anche delle rilevazioni dell’Unione Europea, che ha stimato un calo dell’11,2% del prodotto interno lordo italiano per il 2020. La conferenza stampa inizierà con diversi minuti di ritardo rispetto all’orario annunciato dal presidente del Consiglio sulla sua pagina Facebook. LEGGI ANCHE > Salvini dice che Giuseppe Conte è il recordman di annunci e promesse Conferenza Giuseppe Conte del 7 luglio, le parole in diretta «Dopo settimane di confronto, abbiamo raggiunto un risultato – ha detto ... Leggi su giornalettismo

