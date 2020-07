Facebook e altri tech giant (tranne Apple): in pausa le collaborazioni con la polizia di Hong Kong (Di martedì 7 luglio 2020) Twitter, Facebook, WhatsApp, Google e Telegram hanno tutti temporaneamente bloccato le cooperazioni con la polizia di Hong Kong in merito a richieste di fornire informazioni dei loro utenti. L’annuncio dei grandi della tecnologia arriva in seguito alle critiche di molti governi e organizzazioni internazionali alla nuova legge di Sicurezza nazionale imposta da Pechino sul territorio semi indipendente. Eppure, manca un nome di spicco per completare la lista. Apple, i cui servizi non sono bloccati in Cina continentale, al contrario di tutti i maggiori social network, non ha annunciato nessun cambiamento nei suoi rapporti con la polizia di Hong Kong. Secondo gli ultimi dati sulla trasparenza, tra gennaio e giugno, prima che la nuova legge entrasse in vigore, il gigante californiano aveva accettato tutte le richieste di cooperazione ricevute del governo di Hong Kong. LEGGI ANCHE >La ... Leggi su giornalettismo

elenabonetti : Una lettera commovente quella di Monia Gabaldo, una dottoressa e una mamma che ha accettato di affrontare ogni gior… - LegaSalvini : #Siri: Abbiamo assunto quasi 3mila Navigator - con contratto precario - per trovare stabilmente ad altri soggetti u… - AlonzoPeppino : RT @susy43279731: Da denuncia la fake data dal TG 2 secondo cui Conte andrebbe in altri Stati come Portogallo e Spagna x convincerli a chie… - 333Ludo : @londadichico @redazioneiene Bene, mi mancava comunque. Avete anche pagine Facebook o su altri social immagino... B… - AlexTheMod : @AnnaLeonardi1 @SirDistruggere Trovata....ma anche gli altri non sono da meno.. -

Ultime Notizie dalla rete : Facebook altri Facebook e altri: in pausa le collaborazioni con autortià di Hong Kong Giornalettismo.com Coronavirus: Usa, altri 39.400 contagi in un giorno

registra a oggi 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055).

Si apre la strada per l’unificazione di Facebook, Instagram e WhatsApp: nuovi dettagli sulle integrazioni delle chat (foto)

Non è assolutamente una novità che tra i piani di Mark Zuckerberg ci sia l’unificazione delle tre principali piattaforme di messaggistica social: Facebook, Instagram e WhatsApp. Nelle ultime ore sono ...

registra a oggi 697.413 casi accertati di coronavirus, superando la Russia (680.283) e diventando il terzo paese al mondo per numero di contagi dietro a Stati Uniti (2.888.635) e Brasile (1.603.055).Non è assolutamente una novità che tra i piani di Mark Zuckerberg ci sia l’unificazione delle tre principali piattaforme di messaggistica social: Facebook, Instagram e WhatsApp. Nelle ultime ore sono ...