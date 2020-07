Decreto Semplificazioni: se confermato, è un'inversione di rotta (Di martedì 7 luglio 2020) Diciamo la verità, di semplificazione sentiamo parlare da un bel dì. Grosso modo, sin dai primi anni ’90. E’ lì che inizia quel percorso che ci lascia oggi con un’amministrazione più inefficiente ed una burocrazia bersaglio d’ogni critica. Per questo, lascerei da parte i vasti programmi di chi in questi giorni bacchetta il DL Semplificazioni dai quotidiani. Andiamo alla sostanza delle cose.Che l’emergenza Covid-19 abbia enormi ripercussioni sull’economia e che l’Italia debba rilanciare gli investimenti per utilizzare le risorse che – in un modo o nell’altro – giungeranno è un dato di fatto. Così come è innegabile che ci siamo ingarbugliati in una matassa di regole e regolette, linee guida e sentenze, gare, procedimenti e processi d’ogni sorta. Pensa un po’, facendo ... Leggi su huffingtonpost

