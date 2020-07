Conte approva le semplificazioni e poi delega i ministeri a farle. Nei prossimi mesi (Di martedì 7 luglio 2020) «Sarà punibile chi violi specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali residuino margini di discrezionalità». Per spiegare il fallimento del Decreto semplificazioni basta leggere le due righe precedenti. Sono quelle che riguardano il nuovo reato di abuso d'ufficio. Voi ci avete capito qualcosa? Vi sembra davvero una materia semplificata? O siamo ancora all'assurdo, alla libera interpretazione di un giudice o di un funzionario?Ma non finisce qui. Perché alla fine il governo, dopo settimane di discussioni e divisioni, dopo rinvii ed al termine di un consiglio dei ministri partito in ritardo e terminato alle 4 del mattino, ha licenziato un provvedimento "salvo intese" e che dovrà anche essere vagliato da ogni singolo ministero coinvolto. Un decreto sul quale alcuni partiti (leggi Italia ... Leggi su panorama

Alla fine il via libera è arrivato, ma 'salvo intese', come era chiaro sin dal mattino di ieri. Il dl semplificazioni ha ottenuto il disco verde del Consiglio dei ministri dopo una riunione fiume, ter ...

Roma, 07 lug 08:29 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio dei ministri, che si è riunito ieri 6 luglio a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del presidente Giuseppe Conte, segretario il sottosegretario alla ...

