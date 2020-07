Campidoglio: ecco appuntamenti settimanali con Romarama (Di martedì 7 luglio 2020) Roma – Al via una nuova settimana di appuntamenti di Romarama, il programma promosso da Roma Capitale – Assessorato alla Crescita Culturale. Il progetto della fase 3 a Roma e il suo racconto attraverso un unico canale consente di scoprire eventi e attivita’ dall’estate all’inverno. Questi alcuni degli appuntamenti fino al 12 luglio, mentre sul sito web Romarama.it il dettaglio delle iniziative e sul canale social @culturaaroma aggiornamenti quotidiani. Cosi’ in una nota il comune di Roma. Tra le novita’ della settimana la partenza alla Biblioteca Collina della Pace di VIVA. Scoprire il mondo vegetale e riconoscerne, cosi’, le capacita’ sensoriali, questa la mission del progetto vincitore del bando EUREKA!ROMA2020-2021-2022, a cura dell’Associazione Culturale Il Triangolo Scaleno. Attiva gia’ una call dedicata al tema Le ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio ecco Campidoglio, ecco gli appuntamenti digital per il fine settimana dal 12 al 14 giugno Cinque Quotidiano Massimo Ghini sindaco di Roma? Ecco tutti i nomi dei possibili sfidanti di Raggi

Massimo Ghini ribadisce in un’intervista di essere pronto a candidarsi a sindaco di Roma in mancanza di candidati seri. Quali sono le strategie dei vari partiti per la conquista del Campidoglio? Massi ...

Centri Anziani di Roma, dal Campidoglio le linee guida per la sicurezza

I Centri Anziani a Roma sono pronti a riaprire a patto di ottemperare a tutte le misure igienico-sanitarie necessarie per garantire la tutela della salute a tutti i loro ospiti. Dal Campidoglio, Roma ...

